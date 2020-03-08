Экхофф выиграла масс-старт на 7-м этапе Кубка мира, Куклина – десятая Соревнования в Нове-Место проходят без зрителей из-за опасений о распространении коронавируса.

В чешском Нове-Место на седьмом этапе Кубка мира по биатлону завершилась гонка с массового старта у женщин. Первой дистанцию с 12,5 км преодолела норвежка Тириль Экхофф за 34 минуту и 0,8 секунды, совершив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла шведка Ханна Эберг, отстав от Экхофф на 25,3 секунды при одном неточном выстреле. Бронза у немки Франциски Пройсс – +32,4 с одним промахом.

Из российских биатлонисток лучший результат показала Лариса Куклина. С четырьмя промахами она уступила победительнице гонки 1 минуту и 21,5 секунды.

Кубок мира по биатлону

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Женщины. Масс-старт. 12,5 км