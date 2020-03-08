Экхофф выиграла масс-старт на 7-м этапе Кубка мира, Куклина – десятая

В чешском Нове-Место на седьмом этапе Кубка мира по биатлону завершилась гонка с массового старта у женщин. Первой дистанцию с 12,5 км преодолела норвежка Тириль Экхофф за 34 минуту и 0,8 секунды, совершив один промах на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла шведка Ханна Эберг, отстав от Экхофф на 25,3 секунды при одном неточном выстреле. Бронза у немки Франциски Пройсс – +32,4 с одним промахом.
Из российских биатлонисток лучший результат показала Лариса Куклина. С четырьмя промахами она уступила победительнице гонки 1 минуту и 21,5 секунды.
Кубок мира по биатлону
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Женщины. Масс-старт. 12,5 км
Стрельба
Финиш
1. Тириль Экхофф (Норвегия)
1 (0+0+0+1)
34:00,8
2. Ханна Оберг (Швеция)
1 (1+0+0+0)
+25,3
3. Франциска Пройсс (Германия)
1 (1+0+0+0)
+32,4
4. Жюстин Бреза (Франция)
3 (0+1+0+2)
+41,3
5. Доротея Вирер (Италия)
3 (0+1+2+0)
+43,2
…10. Лариса Куклина (Россия)
4 (1+0+3+0)
+1.21,5
…17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
4 (0+0+1+3)
+1.47,8
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