Экхофф выиграла масс-старт на 7-м этапе Кубка мира, Куклина – десятая - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 марта 2020 14:24БиатлонШарафудинов Виктор

Экхофф выиграла масс-старт на 7-м этапе Кубка мира, Куклина – десятая

Соревнования в Нове-Место проходят без зрителей из-за опасений о распространении коронавируса.

В чешском Нове-Место на седьмом этапе Кубка мира по биатлону завершилась гонка с массового старта у женщин. Первой дистанцию с 12,5 км преодолела норвежка Тириль Экхофф за 34 минуту и 0,8 секунды, совершив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла шведка Ханна Эберг, отстав от Экхофф на 25,3 секунды при одном неточном выстреле. Бронза у немки Франциски Пройсс – +32,4 с одним промахом.

Из российских биатлонисток лучший результат показала Лариса Куклина. С четырьмя промахами она уступила победительнице гонки 1 минуту и 21,5 секунды.

Кубок мира по биатлону

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Женщины. Масс-старт. 12,5 км

Стрельба

Финиш

1. Тириль Экхофф (Норвегия)

1 (0+0+0+1)

34:00,8

2. Ханна Оберг (Швеция)

1 (1+0+0+0)

+25,3

3. Франциска Пройсс (Германия)

1 (1+0+0+0)

+32,4

4. Жюстин Бреза (Франция)

3 (0+1+0+2)

+41,3

5. Доротея Вирер (Италия)

3 (0+1+2+0)

+43,2

…10. Лариса Куклина (Россия)

4 (1+0+3+0)

+1.21,5

…17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

4 (0+0+1+3)

+1.47,8

Александр Тихонов: Никому не хочется умирать из-за коронавируса Легендарный биатлонист – об этапе Кубка мира в Нове-Место без зрителей 03.03.2020 10:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
«Губерниев – дурак и болван!» Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрий Губерниев: Девушка, написавшая донос на Логинова, опиралась на слова Тихонова Александр Тихонов: Далин – никакой президент, на следующий конгресс IBU он может не ехать
Антон Шунин: «Тамбову» мы могли забить и больше После матча «Динамо» с «Тамбовом» своими впечатлениями поделились голкипер Антон Шунин и нападающий Владимир Обухов. 07.03.2020 20:51 Футбол Григорьевская Юлия
Вадим Шипачев: Ювелиры в роду? У меня две дочки! Комментарии игроков и тренеров после второго матча серии «Динамо» – «Спартак». 04.03.2020 23:00 Хоккей
Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Брайан Орсер: Катание Валиевой действительно превосходное для ее возраста Татьяна Тарасова: Валиева была вне конкуренции Мозалев завоевал золото чемпионата мира среди юниоров
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий
13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Овечкин попал под Проворова и проиграл (видео) Противостояние россиян в главном матче игрового дня завершилось в пользу защитника «Флайерз». «Советский спорт» предлагает традиционный обзор событий в НХЛ. 05.03.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 14:52 ММА Ващенко Сергей
Обниматься нельзя, пожимать руки – тоже. Евроанонс выходных «Советский спорт» рассказывает, как на фоне коронавируса будет проходить ближайший европейский футбольный уик-энд. 06.03.2020 18:30 Футбол Федоровский Александр
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:38 Биатлон Чикирис Олег
Новости
15:47 Хоккей После трех поражений «Автомобилист» впервые в нынешнем плей-офф обыграл «Сибирь»
15:35 Футбол Андрей Ещенко: Я по-прежнему считаю, что лимит на легионеров не нужен
15:23 Формула-1 Сотрудникам «Феррари» разрешили покинуть зону карантина и отправиться на Гран-при Австралии
15:09 Футбол Звонимир Бобан: Не знал, что в «Милане» диктатура, как в Северной Корее
14:45 Биатлон Экхофф вышла на второе место в общем зачете Кубка мира, обойдя Эберг
14:24 Биатлон Экхофф выиграла масс-старт на 7-м этапе Кубка мира, Куклина – десятая
14:15 Футбол ЦСКА обыграл «Ростов» в молодежном первенстве, а «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом»
14:04 Футбол Владелец итальянского клуба «Новара» заболел коронавирусом
13:54 Футбол Миодраг Божович: Если противник позволяет, «Крылья Советов» играют в атаку, если нет – не играют
13:41 Футбол Источник: «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу, но надеется сбить цену
13:41 Фигурное катание Сергей Шахрай: Не надо сравнивать Валиеву с Косторной, Трусовой и Щербаковой
13:40 Фигурное катание Сергей Шахрай: Тренеры Валиевой должны внимательно отнеслась к здоровью фигуристки
13:31 Футбол Александр Бубнов: «Рубин» и «Крылья Советов» вряд ли смогут выявить победителя
13:20 Футбол Балотелли призвал отменить матчи чемпионата Италии из-за коронавируса
13:07 Футбол Александр Мостовой о Кубке легенд: Я бы не стал забивать гол, когда соперник праздновал победу
13:01 Футбол Источник: «Манчестер Сити» готов отпустить Агуэро, если клуб не допустят до участия в еврокубках
12:43 Футбол «Рубин» - «Крылья Советов». Стартовые составы
12:34 Футбол «Сочи» обыграл «Урал» в турнире молодежных команд
12:22 ММА Уайт - о поединке Ромеро - Адесанья: После боя женщин за этим было сложно наблюдать
12:00 Формула-1 Гран-при Бахрейна «Формулы-1» пройдет без зрителей из-за коронавируса
В защиту женщин: что означает библейский закон «Око за око, зуб за зуб»
Неделя в Башкирии: сирота и ямы, ислам и нравы, питание и блуд, тарифы и суд
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Весна идёт! В Оренбурге днём воздух прогреется до +15 градусов
Вывоз медицинских масок из России будет ограничен
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика