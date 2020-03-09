На этапе Кубка мира в Контиолахти из-за коронавируса отменены пресс-конференции

На ближайшем этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) будут предприняты дополнительные меры безопасности в связи с распространением коронавируса.
Как сообщается в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU), отменены все пресс-конференции в рамках соревнований. При общении со спортсменами журналистам запрещено приближать к ним ближе чем на 1 метр.
При этом отмечается, что на сегодняшний день ограничений по проведению соревнований нет, продажа билетов продолжается.
31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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