Заключительный этап Кубка мира в Норвегии могут отменить из-за коронавируса

Международный союз биатлонистов на своем официальном сайте заявил о том, что может отказаться от проведения девятого этапа Кубка мира в норвежском Хольменколлене из-за угрозы распространения коронавируса.
Вот, что сказано в официальном заявлении IBU:
«IBU принял во внимание рекомендации властей Норвегии отменить соревнования с пятьюстами и более участниками. Международный союз биатлонистов и организаторы находятся в контакте с местными властями, чтобы понять все возможные последствия. Обсуждается, можно ли вообще проводить этап Кубка мира в Хольменколлене. Вся информация будет публиковаться по мере появления».
Ранее власти Норвегии рекомендовали отменить мероприятия, в которых участвуют 500 и более человек.
С 5 по 8 марта соревнования на этапе Кубка мира в чешском городе Ново-Место прошли без зрителей. В то же время организаторы восьмого этапа в финском Контиолахти разрешили болельщикам посещать стадион. Гонки в Контиолахти пройдут с 12 по 15 марта.
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