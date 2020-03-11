Логинов не выступит на этапе Кубка мира в Осло Соревнования пройдут с 20 по 22 марта.

Российский биатлонист Александр Логинов пропустит заключительный этап Кубка мира в норвежском Осло.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России Сергея Белозерова.

Скорее всего, в Осло российскую команду представят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Никита Поршнев, а также Кирилл Стрельцов и Василий Томшин.

Добавим, что ближайший этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти с 12 по 15 марта.

В текущем сезоне Логинов занимает восьмое место в общем зачете Кубка мира. Он является лучшим среди россиян.