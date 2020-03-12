Дмитрий Губерниев: Гонки этапа Кубка мира в Контиолахти могут отменить, даже сегодняшний спринт Мужская гонка на 10 километров должна начаться в 17:30 по московскому времени.

Все гонки восьмого этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти могут отменить из-за распространения коронавируса в Европе. Об этом в своем телеграм-канале написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Этап в Контиолахти могут отменить с завтрашнего дня, – написал Губерниев. – Ждем решения властей. Сегодня биатлонная гонка будет. Все очень серьезно».

Позже появилось еще одно сообщение в телеграм-канале комментатора:

«И даже сегодняшний старт могут отменить. В Финляндии рекомендовано все отменить, ждем решения IBU».

Напомним, что седьмой этап Кубка мира в чешском Ново-Место с 5 по 8 марта прошел без зрителей из-за опасений по поводу распространения коронавриуса.

Сегодня в Контиолахти должна состояться спринтерская гонка у мужчин, а завершиться соревнования в Финляндии должны 15 марта.