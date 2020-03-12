Дмитрий Губерниев: Сегодня мужской спринт в Контиолахти пройдет без зрителей Гонка восьмого этапа Кубка мира должна начаться в 17:30 по московскому времени.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что сегодняшний мужской спринт в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти пройдет без зрителей.

«Есть инфа, людей будут выводить с трибун! – написал Губерниев в своем телеграм-канале. – Если гонка сегодня состоится – то без зрителей. Решение принимается прямо сейчас».

Позже появилось новое сообщение: «Сегодня гонка без зрителей».

Сегодня 12 марта правительство Финляндии ввело жесткие меры по противодействию пандемии коронавируса. До конца мая запрещено проведение всех массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек.

Напомним, что седьмой этап Кубка мира в чешском Ново-Место с 5 по 8 марта прошел без зрителей из-за опасений по поводу распространения коронавриуса. Соревнования в Финляндии начнутся сегодня и должны завершиться 15 марта.