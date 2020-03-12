Заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене отменен Соревнования должны были пройти в Норвегии с 20 по 22 марта.

Международный союз биатлонистов отменил заключительный девятый этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает официальный твиттер IBU.

Решение принято в связи с пандемией коронавируса. Соревнования должны были пройти в норвежском Хольменколлене с 20 по 22 марта. Власти Норвегии ранее рекомендовали отменить все мероприятия с количеством участников более 500 человек.

Что касается восьмого этапа, который стартует сегодня в финском Контиолахти, то программа соревнований изменена не будет. При этом гонки пройдут при пустых трибунах.

Сегодня в Контиолахти состоится мужская спринтерская гонка на 10 км.