Херманн победила в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти, Куклина – седьмая Немка опередила ближайшую преследовательницу на 20,1 секунды.

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн выиграла спринтерскую гонку на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

31-летняя спортсменка допустила один промах на огневых рубежах с финишировала с результатом 20.00,5. Второе место заняла ее соотечественница Франциска Пройсс (+20,1; 1 промах). Тройку лучших замкнула представительница Норвегии Тириль Экхофф (+32,3; 2 промаха).

Лучшей среди российской сборной стала Лариса Куклина – она не допустила промахов и завершила гонку на седьмой строчке (+47,9).

Кубок мира. 8-й этап

Контиолахти (Финляндия)

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Дениз Херманн – 20.00,5 (1 промах)

2. Франциска Пройсс (обе – Германия) – отставание 20,1 (1)

3. Тириль Экхофф (Норвегия) – +49,7 (0)...

7. Лариса Куклина – +47,9 (0)