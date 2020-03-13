Гонками преследования на этапе в Контиолахти завершится сезон, эстафеты отменены

– После встречи с тренерами IBU было принято решение, что завтрашние гонки в Контиолахти станут финальные соревнованиями в сезоне. Воскресные гонки отменяются, – сообщает пресс-служба IBU.
Таким образом, супермикст и смешанная эстафета, которые должны были состояться 15 марта, отменены.
Отметим, что завтра состоятся две гонки – соревнования у мужчин стартуют в 15.45 по московскому времени, у женщин – в 17.45.
В мужском личном зачете лидирует француз Мартен Фуркад, набравший 907 очков. Ближайший преследователь – Йоханнес Бе – отстает на 37 очков.
Что касается женщин, то первое место занимает представительница Италии Доротея Вирер (798), опережающая норвежку Тириль Экхофф на 32 очка.
В Кубке Нации Франция опережает Норвегию на 13 очков.