Лариса Куклина: Думаю, что сегодняшний спринт – лучший для меня в нынешнем сезоне Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги спринтерской гонки в рамках восьмого этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

– Наверное, для меня это лучший спринт в сезоне. Но на последнем круге не смогла доработать. Можно сказать, мышцы настолько сковало, что не смогла ничего сделать. Что есть, то есть на данный момент. В техническом плане для меня тут очень тяжелая трасса. У меня есть проблемы с прохождением крутых подъемов. Тут я проигрываю, – сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что россиянка заняла седьмое место, не допустив промахов и отстав от победительницы соревнований, немки Дениз Херманн, на 47,9 секунды. Второе место заняла еще одна представительница Германии Франциска Пройсс (+20,1; 1 промах). Тройку лучших замкнула норвежка Тириль Экхофф (+32,3; 2 промаха).

Завтра состоится гонка преследования, которая завершит биатлонный сезон. Начало соревнований – в 17.45 по московскому времени.