Драчев - о результатах сборной России в сезоне: В целом, хотелось бы выступить лучше Сегодня завершается Кубок мира по биатлону.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что сборная России могла выступить лучше в текущем сезоне.

«По началу сезона все шло хорошо, ребята и девчонки были в тройке призеров. Мы первые три этапа прошли очень хорошо, как не выступали в последнее время. Новогодний этап подготовки и январские этапы Кубка мира выбили команду, конечно, очень серьезно. Сумели собраться на чемпионате мира, но в целом хотелось бы выступить лучше. По плану было зайти в тройку и у мужчин, и у женщин», - цитирует Драчева ТАСС.

Напомним, из-за распространения коронавируса было принято решение не проводить заключительный этап Кубка мира в норвежском Осло. Также были отменены смешанные эстафеты на соревнованиях в Финляндии, которые проходят в эти выходные. Таким образом, в текущем сезоне завершились все гонки, идущие в зачет Кубка наций. Женская сборная России заняла пятое место, мужская - четвертое.

Биатлонный сезон завершится сегодня гонками преследования. В зачете Кубка мира среди мужчин лучшим из россиян является Александр Логинов, занимающий восьмое место. У женщин Екатерина Юрлова-Перхт расположилась на 18-й позиции.