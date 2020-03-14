Симон выиграла гонку преследования на Кубке мира Симон выиграла гонку преследования на Кубке мира

Француженка Жюлия Симон победила на этапе Кубка мира в Финляндии в гонке преследования.

Второй стала представительница Швейцарии Симона Гаспарин, третья — Лиза Витоцци из Италии.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 13-е место.

Этот этап стал последним в сезоне, так как норвежский этап отменен из-за коронавируса.