У племянницы Симона Фуркада диагностирован коронавирус. Ей всего шесть недель Количество пострадавших от коронавируса растет с каждым днем.

Французский биатлонист Симон Фуркад сообщил, что его племянница, которая появилась на свет всего шесть недель назад, заболела коронавирусом.

«Всем экспертам, которые в соцсетях утверждают, что коронавирус опасен только для пожилых людей, хочу сказать, что мою племянницу, которой шесть недель, только что выписали после трехдневной госпитализации из-за заражения вирусом!», — написал француз в Twitter.

À tous les pseudos experts qui affirment sur les réseaux sociaux que le #COVID19 est uniquement problematique pr les personnes âgées, laissez moi vs dire que ma nièce de 6 semaines vient de sortir de 3 jours d'hospitalisation après avoir attrapé ce virus !! — Simon Fourcade (@SimonFrk2) March 15, 2020

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 150 тыс. человек, около 5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.