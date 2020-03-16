У племянницы Симона Фуркада диагностирован коронавирус. Ей всего шесть недель

Французский биатлонист Симон Фуркад сообщил, что его племянница, которая появилась на свет всего шесть недель назад, заболела коронавирусом.
«Всем экспертам, которые в соцсетях утверждают, что коронавирус опасен только для пожилых людей, хочу сказать, что мою племянницу, которой шесть недель, только что выписали после трехдневной госпитализации из-за заражения вирусом!», — написал француз в Twitter.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 150 тыс. человек, около 5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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