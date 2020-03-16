Драчев подтвердил перенос чемпионата России из-за коронавируса Соревнования должны были начаться 26 марта.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил, что чемпионат страны пришлось перенести из-за распространения коронавируса.

Драчев отметил, что при принятии данного решения были учтены требования Роспотребнадзора, Минспорта и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает журнал «Профиль» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 160 тыс. человек, около 6 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.