Драчев подтвердил перенос чемпионата России из-за коронавируса - Советский спорт
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16 марта 2020 18:51БиатлонНечаев Юрий

Драчев подтвердил перенос чемпионата России из-за коронавируса

Соревнования должны были начаться 26 марта.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил, что чемпионат страны пришлось перенести из-за распространения коронавируса.

Драчев отметил, что при принятии данного решения были учтены требования Роспотребнадзора, Минспорта и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает журнал «Профиль» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 160 тыс. человек, около 6 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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