Губерниев использовал кастрюлю вместо барабана и сыграл песню группы «Лицей» (видео)

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оставил запись в своем Instagram, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса.
Он выложил видео, где использует кастрюлю, вазу и статуэтку за победу в премии ТЭФИ в качестве барабанной установки и подыгрывает песне группы «Лицей» – Домашний арест.
Добавим, что на данный момент от коронавируса скончались больше 16 тысяч человек.
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