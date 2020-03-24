Губерниев использовал кастрюлю вместо барабана и сыграл песню группы «Лицей» (видео) Российский комментатор показал, как проводит время, находясь на карантине.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оставил запись в своем Instagram, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса.

Он выложил видео, где использует кастрюлю, вазу и статуэтку за победу в премии ТЭФИ в качестве барабанной установки и подыгрывает песне группы «Лицей» – Домашний арест.

Добавим, что на данный момент от коронавируса скончались больше 16 тысяч человек.