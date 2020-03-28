Драчев рассказал о состоянии здоровья Халиуллиной, у которой подозревают коронавирус

- На данный момент все находятся на карантине до 31-го числа, в том числе и Халиуллина была. Уже несколько дней у нее была температура, горло, все понемногу. Потом температура спала, мы уже несколько дней ее смотрим, наблюдаем, каждый день по два-три раза получаем информацию. Вчера решили ее проверить более качественно, отвезли в больницу, - приводит слова Драчева ТАСС.
Как отмечается, 21-летняя биатлонистка находится в больнице в Саратове.
Напомним, что российские биатлонисты, которые участвовали в заключительном этапе Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев выразил мнение, что каждый спортсмен может заниматься в домашних условиях и поддерживать себя в тонусе.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья