Николаев уверен, что фигуристы могут поддерживать форму в домашних условиях Об этом он заявил в интервью RT.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев считает, что каждый спортсмен может заниматься в домашних условиях и поддерживать себя в тонусе.

Ранее президент России Владимир Путин призвал всех жителей страны соблюдать домашний режим из-за пандемии коронавируса.

«А в квартире что, нельзя найти место, чтобы сделать колесо или два кувырка вперед-назад, а потом встать в позицию равновесия? Или прыгнуть тур и постараться не упасть?

Понятное дело, что собственный дом дает человеку в условиях карантина больше возможностей, а небольшая квартира – это тот самый кусочек хлеба в холодильнике. Ну так либо съешь его, получив какое-то количество энергии, либо протяни ноги. Не существует никакого оправдания тому, чтобы бездельничать и ждать, что кто-то решит за тебя все проблемы», – сказал специалист.