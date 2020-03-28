Владимир Драчев: Российские биатлонисты не перестали заниматься, в лес никто не запрещает выходить

- Они не переставили заниматься, выходят на улицу, бегают. В лес же можно выходить, никто не запрещает. Они тренируются, работают, но не посещают места скопления людей. Каждый день два раза - утром и вечером - проверяется температура у спортсменов и тренеров, - приводит слова Драчева ТАСС.
Ранее Владимир Драчев рассказал, как себя чувствует госпитализированная с подозрением на коронавирус биатлонистка Анастасия Халиуллина. 21-летняя биатлонистка находится в больнице в Саратове.
Напомним, что российские биатлонисты, которые участвовали в заключительном этапе Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев выразил мнение, что каждый спортсмен может заниматься в домашних условиях и поддерживать себя в тонусе.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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