Анастасия Халиуллина: В связи со сложившейся ситуацией сообщаю - я не болею коронавирусом Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина опровергла информацию о заражении коронавирусом.

- В связи со сложившейся ситуацией сообщаю - я не болею коронавирусом. Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу на подозрение, но анализы пришли отрицательные. Будем ждать второй результат, - цитирует спортсменку ТАСС со ссылкой на Instagram спортсменки.

Ранее президент СБР Владимир Драчев сообщил, что национальная сборная продолжает тренировки в индивидуальном порядке.

Напомним, что российские биатлонисты, которые участвовали в заключительном этапе Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине.