Анастасия Халиуллина: В связи со сложившейся ситуацией сообщаю - я не болею коронавирусом

- В связи со сложившейся ситуацией сообщаю - я не болею коронавирусом. Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу на подозрение, но анализы пришли отрицательные. Будем ждать второй результат, - цитирует спортсменку ТАСС со ссылкой на Instagram спортсменки.
Ранее президент СБР Владимир Драчев сообщил, что национальная сборная продолжает тренировки в индивидуальном порядке.
Напомним, что российские биатлонисты, которые участвовали в заключительном этапе Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине.
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