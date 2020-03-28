Анастасия Халиуллина: В связи со сложившейся ситуацией сообщаю - я не болею коронавирусом - Советский спорт
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28 марта 2020 23:00Биатлон

Анастасия Халиуллина: В связи со сложившейся ситуацией сообщаю - я не болею коронавирусом

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина опровергла информацию о заражении коронавирусом.

- В связи со сложившейся ситуацией сообщаю - я не болею коронавирусом. Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу на подозрение, но анализы пришли отрицательные. Будем ждать второй результат, - цитирует спортсменку ТАСС со ссылкой на Instagram спортсменки.

Ранее президент СБР Владимир Драчев сообщил, что национальная сборная продолжает тренировки в индивидуальном порядке.

Напомним, что российские биатлонисты, которые участвовали в заключительном этапе Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине.

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