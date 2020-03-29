Тириль Экхофф: Надеюсь в биатлоне Нильссон не будет также хороша, как в лыжах Норвежская биатлонистка прокомментировала решение шведской олимпийской чемпионки по лыжным гонкам попробовать себя в новом виде спорта.

Тириль Экхофф в интервью телеканалу TV2 прокомментировала решение Стины Нильссон перейти из лыжных гонок в биатлон.

«Думаю, подобные переходы даются очень тяжело, – заявила норвежская биатлонистка. – Надеюсь, она не будет так же хороша в биатлоне, как в лыжах. Но я в восторге от ее решения и от всего, что она делает, но при этом не слишком нервничаю по поводу того, тренируется ли она со сборной.

Мне потребовалось 20 лет, чтобы научиться стрелять по 20 раз без промахов. Возможно, у Стины есть к этому талант. Посмотрим.

В целом ее переход в биатлон – это очень круто. Она добилась лидерства в своем виде спорта, после чего решила покорить другой. Думаю, она понимает, как тяжело это может быть».

26-летняя Нильссон на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане выиграла золотую медаль в личном спринте. О сенсационном решении шведской лыжницы стало известно 22 марта.