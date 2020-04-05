Дмитрий Ярошенко: Складывается впечатление, что сборная - это какая-то экспериментальная лаборатория Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко оценил работу тренеров сборной России по биатлону.

- Лично у меня складывается впечатление, что сборная - это какая-то экспериментальная лаборатория. Но в национальной команде находятся не те люди, с которыми можно совершать ошибки. Из сезона в сезон. Это не юношеская команда, которой до взрослого спорта еще пять лет. Там возможны ошибки. У профессионалов же может быть всего два сильных сезона в карьере - потом начнется физиологический спад. Нельзя на них экспериментировать. А это делают, судя по итоговым отчетам тренеров, - приводят слова Ярошенко «Известия».

Ранее Ярошенко высказался по поводу письма тренеров и ветеранов биатлона с призывом к Владимиру Драчеву покинуть должность президента Союза биатлонистов России.