Дмитрий Ярошенко: Складывается впечатление, что сборная - это какая-то экспериментальная лаборатория - Советский спорт
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05 апреля 2020 01:04Биатлон

Дмитрий Ярошенко: Складывается впечатление, что сборная - это какая-то экспериментальная лаборатория

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко оценил работу тренеров сборной России по биатлону.

- Лично у меня складывается впечатление, что сборная - это какая-то экспериментальная лаборатория. Но в национальной команде находятся не те люди, с которыми можно совершать ошибки. Из сезона в сезон. Это не юношеская команда, которой до взрослого спорта еще пять лет. Там возможны ошибки. У профессионалов же может быть всего два сильных сезона в карьере - потом начнется физиологический спад. Нельзя на них экспериментировать. А это делают, судя по итоговым отчетам тренеров, - приводят слова Ярошенко «Известия».

Ранее Ярошенко высказался по поводу письма тренеров и ветеранов биатлона с призывом к Владимиру Драчеву покинуть должность президента Союза биатлонистов России.

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