Дмитрий Ярошенко: Окружение Драчева разжигает один конфликт за другим Двукратный чемпион мира по биатлону прокомментировал письмо ветеранов биатлона с призывом к главе СБР добровольно уйти в отставку.

Дмитрий Ярошенко высказался по поводу письма тренеров и ветеранов биатлона с призывом к Владимиру Драчеву покинуть должность президента Союза биатлонистов России.

«Складывается такое впечатление, что окружение Владимира Драчева, на которое, по идее, он должен опираться, не нацелено на стабилизацию ситуации, а наоборот, разжигает один открытый конфликт за другим, – заявил бывший биатлонист Ярошенко в интервью «Известиям». – То правление не может найти общий язык по критериям отбора спортсменов, то пишут какие-то письма в IBU о наличии компромата на соперников Логинова…

Склоки, передряги, сейчас уже идут удары ниже пояса, начались переходы на личности. Такие письма – не конструктивный диалог, который точно не способствует высоким результатам сборной.

Не стоит забывать: СБР создан для того, чтобы популяризировать биатлон в стране. А сейчас его деятельность освещается только в негативном свете. Это сказывается на родителях, которые решают, в какую секцию отдавать своих детей.

В пример СБР стоит поставить Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР). С одной стороны, наши лыжники показывают фантастические результаты, с другой, вокруг ФЛГР нет нездорового ажиотажа. Хотя там тоже есть разные команды, но четкая позиция президента Елены Вяльбе объединяет всех. Хотя наверняка возникают рабочие сложности, но они не выносятся на суд общественности».

Напомним, что четырехкратный чемпион мира Драчев руководит Союзом биатлонистов России с 2018 года. 1 апреля тренеры и ветераны биатлона обратились к президенту СБР с открытым письмом, в котором посоветовали ему подать в отставку со своего поста.