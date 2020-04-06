Владимир Драчев: Как и говорилось ранее, чемпионат России пройдет в середине ноября - Советский спорт
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06 апреля 2020 15:46Биатлон

Владимир Драчев: Как и говорилось ранее, чемпионат России пройдет в середине ноября

Глава СБР Владимир Драчев сообщил, что чемпионат России по биатлону пройдет в два этапа.

- Как и говорилось ранее, чемпионат России пройдет в середине ноября. Сейчас обсуждаем различные варианты. Есть предложение провести не две, а даже три гонки - спринт, пасьют и эстафету, а масс-старты перенести на один из первых этапов Кубка России.

Все пять гонок точно не проведем - многовато. Но две, которые станут отборочными, очень хорошо вписываются, - цитирует Драчева ТАСС.

Чемпионат России по биатлону должен был пройти в Ханты-Мансийске с 27 марта по второе апреля, но был перенесен из-за пандемии короновируса.

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