Нильссон без отбора получила место в сборной Швеции по биатлону

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон без отбора получила место в составе сборной Швеции по биатлону. Об этом сообщает шведский таблоид Expressen.
В данный момент бывшая лыжница готовится по индивидуальной программе, улучшая стрелковые качества.
«Я каждое утро просыпаюсь и иду на стрелковую тренировку, – заявила Нильссон. – Сложно, но я ни о чем не жалею. Я целеустремленная и люблю доводить дело до конца. Вся биатлонная семья оказалась очень доброй. Мне там будет тепло и комфортно.
Как проходят мои тренировки? По-разному. Сегодня был хороший заход. Но стабильности пока никакой нет. Я могу по три или четыре раза за одну стрельбу промахнуться».
На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Нильссон выиграла золотую медаль в личном спринте. О сенсационном решении 26-летней шведской лыжницы стало известно 22 марта.
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