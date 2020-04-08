Источник: Исполнительный директор СБР Голиков временно отстранен от работы По информации «Советского спорта», Сергей Голиков отстранен от работы в Союзе биатлонистов России.

Такое решение во вторник было принято на заседании Правления СБР во вторник. Напомним, что в последнее время между исполнительным директором Голиковым и президентом СБР Драчевым был открытый конфликт, который стал достоянием СМИ. Стороны обменялись компроматом, в частности были обнародованы документы о нецелевом использовании Драчевым средств федерации.