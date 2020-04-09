Сергей Голиков: Правление СБР – банда, я там работать не желаю Ранее функционер был отстранен от своей должности на время проверки его информации о финансовых нарушениях главы СБР Владимира Драчева.

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков рассказал, почему не хочет работать в организации, а также прокомментировал свое отстранение.

«Чтобы временно отстранить, нужны некие основаниях, а их на данный момент нет. Знаете, как загадочно получается – в теории могли бы быть любые основания, предусмотренные рамками закона. Если человеку присылают бумагу о том, что он временно отстранен, то у него будут вопросы, верно?

Я в этой банде работать не желаю. Я имею ввиду правление, конкретно их. Я не говорю про всех сотрудников СБР, тренеров и других», – цитирует Голикова агентство «РИА Новости».