Сергей Голиков: Правление СБР – банда, я там работать не желаю

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков рассказал, почему не хочет работать в организации, а также прокомментировал свое отстранение.
«Чтобы временно отстранить, нужны некие основаниях, а их на данный момент нет. Знаете, как загадочно получается – в теории могли бы быть любые основания, предусмотренные рамками закона. Если человеку присылают бумагу о том, что он временно отстранен, то у него будут вопросы, верно?
Я в этой банде работать не желаю. Я имею ввиду правление, конкретно их. Я не говорю про всех сотрудников СБР, тренеров и других», – цитирует Голикова агентство «РИА Новости».
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