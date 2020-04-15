Сергей Голиков: Аудит в Союзе биатлонистов России может привести к отставке Драчева Исполнительный директор СБР был отстранен от исполнения своих обязанностей.

Сергей Голиков заявил, что проверка финансовой деятельности Союза биатлонистов России может привести к тому, что ревизионная комиссия созовет внеочередную конференцию для избрания нового главы организации.

«Такой вариант возможен, поскольку он находится в рамках закона, в уставе прописано, что внеочередная отчетно-выборная конференция СБР может быть созвана по инициативе контрольно-ревизионной комиссии, – рассказал Голиков в интервью ТАСС. – Этот вариант гораздо проще с точки зрения временных и финансовых затрат. Сейчас надо подождать – осталось две недели. В зависимости от результатов работы комиссии будет принято то или иное решение».

С 2018 года СБР возглавляет Владимир Драчев. 1 апреля ветераны биатлона обратились к президенту Союза биатлонистов с призывом добровольно подать в отставку из-за накопившихся проблем.

Финансовый аудит должен быть завершен до 30 апреля 2020 года. Идет проверка деятельности СБР начиная с избрания Драчева президентом в мае 2018 года.

9 апреля стало известно, что на очередном заседании правления СБР были отстранены от исполнения обязанностей исполнительный директор Сергей Голиков и финансовый директор Ольга Рогач.