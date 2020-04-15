Сергей Голиков: Аудит в Союзе биатлонистов России может привести к отставке Драчева

Сергей Голиков заявил, что проверка финансовой деятельности Союза биатлонистов России может привести к тому, что ревизионная комиссия созовет внеочередную конференцию для избрания нового главы организации.
«Такой вариант возможен, поскольку он находится в рамках закона, в уставе прописано, что внеочередная отчетно-выборная конференция СБР может быть созвана по инициативе контрольно-ревизионной комиссии, – рассказал Голиков в интервью ТАСС. – Этот вариант гораздо проще с точки зрения временных и финансовых затрат. Сейчас надо подождать – осталось две недели. В зависимости от результатов работы комиссии будет принято то или иное решение».
С 2018 года СБР возглавляет Владимир Драчев. 1 апреля ветераны биатлона обратились к президенту Союза биатлонистов с призывом добровольно подать в отставку из-за накопившихся проблем.
Финансовый аудит должен быть завершен до 30 апреля 2020 года. Идет проверка деятельности СБР начиная с избрания Драчева президентом в мае 2018 года.
9 апреля стало известно, что на очередном заседании правления СБР были отстранены от исполнения обязанностей исполнительный директор Сергей Голиков и финансовый директор Ольга Рогач.
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев ЦСКА обречен стать слабее, а СКА может усилиться. Что ждет фаворитов в новом сезоне В клубах КХЛ начинается горячая пора. 14.04.2020 21:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода – и на его игру Спойлер – это не Гретцки. Рейтинг центров НХЛ. Топ-16. Часть II 14.04.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий Лучшие центры мира. Топ-16. Гретцки – первый с конца Виталий Славин составил свой рейтинг лучших центрфорвардов в истории хоккея. 13.04.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее. 14.04.2020 09:00 Бокс Усачев Владислав Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег