Юрий Кашкаров: Кто руководит СБР, я понять не могу, но это явно не Драчев Олимпийский чемпион 1984 года поделился мнением о ситуации в Союзе биатлонистов России.

Чемпион Олимпиады в Сараево и пятикратный чемпион мира по биатлону Юрий Кашкаров прокомментировал ситуацию, сложившуюся в отечественном биатлоне.

В понедельник 20 апреля правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский штаб национальной сборной во главе с Валерием Польховским. Президент СБР Владимир Драчев был против кандидатуры Польховского.

«Драчев сам создавал это правление, продвигал в него своих соратников, – рассказал Кашкаров в интервью News.ru – А сейчас те же Черезов, Сергей Тарасов и другие его люди голосуют против него. Это нерабочее правление. Кто этим руководит, я понять не могу, но это явно не Драчев.

Драчев не смог привлечь спонсоров. Я согласен с Анатолием Алябьевым: если у тебя не получилось, так признай это и не оправдывайся. Зачем сегодня говорить, что ты не будешь поддерживать этих тренеров, если завтра их все равно поставят. И в такой ситуации виноват именно Драчев.

По результатам это так, что показывают голосование по назначению тренеров и финансовые проблемы организации. Хочешь руководить дальше – привлеки деньги и не разбазаривай то, что есть. Сейчас нас на чемпионате Европы обыграли спортсмены, которых мы отдали в Белоруссию. Павел Магазеев ушел в Молдавию и обыграл всех наших в Минске на Кубке IBU.

Я положительно отношусь к изменениям в тренерском штабе. Если нет результатов, то эти наставники не должны работать старшими. Они могут работать помощниками или в резервной команде. Главный тренер тоже со своей работой не справился.

В нашей ситуации я согласен с кандидатурой Польховского, но не соглашусь с его желанием ставить тренеров, которые у нас уже работали и ничего не показали. Но другого человека на роль Польховского у нас в России я не вижу».