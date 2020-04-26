Круглов не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента СБР

Николай Круглов заявил о том, что не собирается бороться за пост президента Союза биатлонистов России.
«В СМИ появилась информация о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента СБР, – написал четырехкратный чемпион мира по биатлону на своей странице в инстаграме. – Хочу исключить любые спекуляции на этот счет: я не планировал выдвигаться на эту должность. Убежден, сегодня СБР нужен руководитель, который имеет реальные возможности для привлечения масштабных инвестиций, столь необходимых организации.
На мой взгляд, потенциал развития федерации – в увеличении доли внебюджетных доходов, создании эффективной структуры, повышении прозрачности и усилении управленческой команды. Если мой опыт и компетенции могут в этом смысле быть СБР чем-то полезны, всегда готов помогать в развитии любимого вида спорта».
Напомним, что правление СБР объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. Действующий президент союза Владимир Драчев назвал это решение нелегитимным.
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