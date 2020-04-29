Александр Концевой: Перед чемпионатом Европы Гербулову вытащили из Сочи, а тренеры ее даже не ждали Председатель Федерации биатлона Красноярского края Александр Концевой привел примеры отсутствия порядка в сборной России.

«Перед чемпионатом Европы Наталью Гербулову вытащили из Сочи, командировали за наши деньги, а тренеры ее даже не ждали. Сначала нам объявили, что она никуда не едет, но потом вызвали на сбор. Это было не единожды», - приводит слова Концевого News.ru.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил профессиональные качества Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые были назначены на должности старших тренеров.