Драчев объяснил, почему не поддерживает приход Кабукова и Королькевича - Советский спорт
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22 апреля 2020 20:20БиатлонГичунцев Артур

Драчев объяснил, почему не поддерживает приход Кабукова и Королькевича

Их кандидатуру предложил вице-президент организации Валерий Польховский.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил профессиональные качества Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые были назначены на должность старших тренеров.

Напомним, первый будет работать с женской сборной, а второй – с мужской командой.

«Роберт Кабуков несколько раз приходил в молодежную сборную России, тренировал где-то кого-то. Уровень этого тренера… Посмотрите выступления казахстанской команды – 25-е место в общем тотале, 75-й ближайший (спортсмен). Кого он там натренировал? Вообще, смешно задавать вопросы по компетенции этого тренера.

Про Владимира Королькевича можно подольше поговорить. Такая же ситуация – 12-е место со сборной Белоруссии, потеряли квоту. 1,5 года он там отработал, и мы знаем, что наработал. Стараются еще по третьему кругу затащить в сборную команду страны. Такие же результаты, плюс еще допинговые результаты. Кому это надо? Если Министерство спорта смотрит на это сквозь пальцы, и Олимпийский комитет в преддверии ОИ, тогда я поднимаю руки и предлагаю ждать новых «выдающихся» успехов.

Раз уж Валерий Польховский рвется показать результат… Он тоже несколько раз показывал его, затем возвращался и опять показывал. О профессионализме тренеров можно разговаривать долго, потому что есть у каждого плюсы и минусы. Но на данный момент самый главный фактор в том, что СБР сейчас не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском. Если мы хотим в этот период вернуться, тогда пожалуйста, давайте нагнетать тучи над СБР перед Олимпийскими играми. Может, мы и участвовать не хотим в Играх?

Я уже предлагал выход из этой ситуации: либо пускай Польховский работает с теми тренерами, которые пойдут к нему работать, либо пусть продолжают работать тренеры, которые эффективно руководили командой эти два года. У нас добавили и Матвей Елисеев, и Никита Поршнев, а Александр Логинов за два года стал чемпионом мира и вторым в общем зачете Кубка мира. Это огромные результаты и большая работа той команды. И женский состав очень сильно подрос за эти годы. Да, есть проблемы со стрельбой, но мы готовы решить их. Сейчас сложилась ситуация, что мы не верим в старую команду, которая работала эти два года, но безукоризненно верим в ту команду, которая привела команды Белоруссии и Казахстана к этим позициям», – цитирует Драчева «Матч ТВ».

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