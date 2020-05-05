Нильссон может совмещать выступления в биатлоне с лыжными гонками Олимпийская чемпионка объявила о переходе в новый вид спорта в конце марта.

Стина Нильссон, возможно, будет совмещать карьеру в биатлоне с участием в лыжных гонках. Об этом в интервью таблоиду Expressen сообщил Томас Бредберг, председатель лыжного клуба, с которым у шведской спортсменки заключен контракт.

«Может быть, она иногда будет принимать участие в некоторых гонках в тех случаях, когда это будет вписываться в ее календарь – рассказал Бредберг. – Все зависит от того, как у нее пойдут дела в биатлоне и как будет составлено расписание соревнований Кубков мира. Но сейчас она сосредоточена на биатлоне, и в данный момент для нее это вид спорта номер один».

На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Нильссон выиграла золотую медаль в личном спринте. О сенсационном решении 26-летней шведской лыжницы стало известно 22 марта.

В сборную Швеции по биатлону Стину включили без отбора.