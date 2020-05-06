Ситуация с тренерским штабом сборной России прояснится после 11 мая Новых тренеров национальной команды должны утвердить в министерстве спорта.

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков рассказал о том, когда может проясниться ситуация по поводу утверждения нового тренерского штаба сборной России по биатлону.

«Сейчас идут консультации по трудоустройству иностранных специалистов, возможно это или нет, – рассказал Чепиков в интервью «РИА Новости». – Не критично, что тренеры еще не утверждены. Сейчас министерство спорта и Олимпийский комитет работает не в полном режиме, поэтому необходимо дождаться 11 мая. Тогда уже будет гораздо больше ясности».

Новым тренером сборной России по биатлону был объявлен Валерий Польховский, однако это назначение и кандидатуры старших тренеров мужской и женской команд Роберта Кабукова и Владимира Ковалькевича должно утвердить Министерство спорта РФ.