Тренер Нильссон: Стине еще нужно пройти отбор на Кубок IBU, особого отношения к ней не будет - Советский спорт
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10 мая 2020 18:44БиатлонШарафудинов Виктор

Тренер Нильссон: Стине еще нужно пройти отбор на Кубок IBU, особого отношения к ней не будет

В марте олимпийская чемпионка по лыжным гонкам объявила о том, что начинает карьеру в биатлоне.

Тренер шведской биатлонистки и бывшей лыжницы Стины Нильссон Жан-Марк Шабло рассказал о том, что к олимпийской чемпионке нет никаких особенных условий в сборной Швеции. Нильссон должна будет пройти отбор, чтобы выступить на Кубке IBU.

«Стина хорошо потренировалась индивидуально, а сейчас она готовится вместе с командой, – рассказал Шабло в интервью SVT. – Это очень важно. Сейчас рядом с ней стреляют примерно 15 человек.

Сможет ли она дебютировать на первом этапе Кубка IBU? Думаю, это вполне реально. Однако не стоит забывать, что у нас довольно серьезная конкуренция на самом высоком уровне.

Она не сможет просто так попасть на Кубок IBU. Ей нужно будет отобраться туда, как и всем остальным. Особого отношения не будет. Но я считаю, что для нее вполне реально там оказаться.

Сейчас трудно сказать, как будут выглядеть критерии отбора, но чемпионат Швеции в Идре будет очень много значить для того, чтобы занять место на Кубке IBU. Но мы пока не обсуждали это.

Мы не заходим так далеко, двигаемся шаг за шагом. Для меня как тренера цель состоит в том, чтобы попасть на Кубок IBU и увидеть, как она там выступит».

На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Нильссон выиграла золотую медаль в личном спринте. О сенсационном решении 26-летней шведской лыжницы стало известно 22 марта.

В сборную Швеции по биатлону Стину включили без отбора.

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