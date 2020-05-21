Сергей Чепиков: Готовим список тренеров, делаем окончательную корректировку Вице-президент СБР Сергей Чепиков сообщил о возможности изменений в списках тренерского штаба сборной России.

- Готовим список тренеров, ведем работу с Владимиром Петровичем (Драчевым). Окончательная проработка и корректировка. Не могу сказать по кандидатам, но возможны изменения, - цитирует Чепикова «РИА Новости».

Напомним, что правление СБР утвердило новый тренерский штаб 20 апреля. Согласно этому решению, Валерий Польховский должен стать главным тренером сборной, а Роберт Кабуков и Владимир Королькевич – старшими тренерами, однако все эти назначения еще должны быть утверждены в Министерстве спорта.