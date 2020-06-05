Владимир Королькевич: Логинову надо продолжать карьеру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 июня 2020 11:54Биатлон

Владимир Королькевич: Логинову надо продолжать карьеру

Словенский тренер Владимир Королькевич считает, что Александру Логинову следует продолжать карьеру.

- Саша в хорошем возрасте, он может показывать максимальные результаты, поэтому я считаю, что ему надо продолжать карьеру и по возможности уходить от вопросов про допинг, - приводит слова Королькевича ТАСС.

Добавим, что во время чемпионата итальянская полиция провела обыск в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что может иметь место нарушение антидопинговых правил со стороны россиян. Позже Логинов заявил, что в связи с непрекращающимися нападками в свой адрес может завершить соревновательную карьеру.

Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Месси может пропустить первый матч «Барселоны» после рестарта Маркизио выразил надежду, что Роналду останется в «Ювентусе» Месси пропустил тренировку «Барселоны»
Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео) Бразилец Гилберт Бернс теперь главный претендент на пояс Камару Усмана. 31.05.2020 08:00 ММА Ващенко Сергей
Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий
Президент «Лиона» пошел по стопам экс-главы Чувашии. Он подал в суд на правительство Франции Если Михаил Игнатьев предъявил иск главе государства за свое отстранение от должности, то Жан-Мишель Ола пытается оспорить решение властей досрочно завершить футбольный чемпионат страны. 05.06.2020 11:07 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
«ПСЖ» требует за Неймара 175 миллионов евро Милинкович-Савич намерен летом перебраться в «ПСЖ» СМИ: Погба дал согласие на трансфер в «ПСЖ»
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР?  В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности.  28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Россия на первом месте 15 лет, ЦСКА – четвертый раз с 2015-го. А что будет с потолком? Известный хоккейный портал Hockey Archives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы. 03.06.2020 19:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
«Отец родной»! Брагин официально возглавил сборную Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен 64-летний Валерий Брагин. В молодежке его заменит Игорь Ларионов, которому в декабре исполнится 60. 05.06.2020 11:00 Хоккей Домрачев Владислав
Александра Трусова: На высоком каблуке хожу только на банкет Двукратная победительница юниорских чемпионатов мира по фигурному катанию вышла в прямой эфир инстаграма Марии Командной со сборов в Кисловодске. 01.06.2020 22:00 Фигурное катание Григорьевская Юлия
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Его хотели свергнуть после Лейк-Плэсида. К 90-летию Виктора Тихонова Сегодня прославленному хоккейному тренеру Виктору Тихонову исполнилось бы 90 лет. 04.06.2020 08:36 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
12:37 Футбол Александр Дюков: Доходы клубов упали более чем наполовину, некоторые оказались на грани банкротства
12:22 Биатлон СБР определился с местом проведения внеочередной конференции
12:04 Хоккей Роман Ротенберг: Многие игроки СКА пересекались с Брагиным, поэтому хорошо знают его требования
11:58 Хоккей Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера СКА
11:54 Биатлон Владимир Королькевич: Логинову надо продолжать карьеру
11:35 Хоккей Владимир Плющев: У Ларионова есть все предпосылки, чтобы стать высококлассным специалистом
11:29 Хроника Станислав Поздняков: До Олимпиады на поддержку федерациям было направлено 426 миллионов рублей
11:24 Хроника Олег Матыцин: Важно с первых лет занятий прививать детям культуру нулевой терпимости к допингу
11:14 Футбол Антуан Гризманн: Моя цель - закончить карьеру в Соединенных Штатах
10:51 Футбол «Интер» надеется продлить аренду Санчеса еще на год
10:41 Биатлон Драчев призвал регионы бойкотировать отчетно-выборную конференцию СБР
10:26 Биатлон Драчев, Чепиков и Тарасов пропустили заседание правления СБР
10:15 Хоккей Гэри Беттмэн: Мы разработали формат, который даст возможность выявить достойного обладателя Кубка
09:59 Хоккей Натан Маккиннон: Нет идеального пути, все должны были проявить творческий подход
09:57 Футбол Панов – о болельщиках на футболе: Хочу смотреть матчи с фанатами, из VIP-ложи неинтересно
09:49 Футбол Александр Панов: Коронавирус – не бубонная чума, не надо преувеличивать проблему
09:44 Футбол Александр Панов: В интервью Семина пошла какая-то грязь, это было лишним
09:37 Хоккей Гэри Беттмэн: Болельщики хотят, чтобы мы доиграли сезон
09:21 Хоккей Владислав Третьяк: Брагин пользуется огромным уважением у игроков
09:16 Хоккей Ларионов возглавил молодежную сборную России
Чудо чудное! Как телеканал «Россия 24» выдал японское открытие за российское
Удмуртия «на дне»
В Хабаровске увеличилось количество жертв коронавирусной пандемии
В Омской области 55 человек заразились COVID-19
Волгограду до плато далеко: выявлено еще 128 случаев коронавируса
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика