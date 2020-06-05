Владимир Королькевич: Логинову надо продолжать карьеру

- Саша в хорошем возрасте, он может показывать максимальные результаты, поэтому я считаю, что ему надо продолжать карьеру и по возможности уходить от вопросов про допинг, - приводит слова Королькевича ТАСС.
Добавим, что во время чемпионата итальянская полиция провела обыск в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что может иметь место нарушение антидопинговых правил со стороны россиян. Позже Логинов заявил, что в связи с непрекращающимися нападками в свой адрес может завершить соревновательную карьеру.
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