Касперович не уверен, что сможет попасть на второй сбор сборной Болгарии

- Изначально у меня был билет на 15 июня, но рейс был отменен. Теперь отменили и тот, что должен был быть 1 июля. Следующий сбор болгарская команда планирует начать в первых числах июля в эстонском Отепя, но пока непонятно, смогу ли я туда попасть, - передает слова Касперовича ТАСС.

Ранее сообщалось, что первый сбор болгарской сборной прошел под руководством Красимира Дочева.

Напомним, что контракт Касперовича со сборной Болгарией вступил в силу с 1 июня. При этом отмечалось, что несмотря на новую должность, специалист продолжит работу с российским биатлонистом Александром Логиновым.