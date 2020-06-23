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23 июня 16:59
автор: Андрей Ефимов

Касперович не уверен, что сможет попасть на второй сбор сборной Болгарии

Вылет российских тренеров Александра Касперовича и Виталия Норицына в Болгарию, запланированный на 1 июля, отложен.

- Изначально у меня был билет на 15 июня, но рейс был отменен. Теперь отменили и тот, что должен был быть 1 июля. Следующий сбор болгарская команда планирует начать в первых числах июля в эстонском Отепя, но пока непонятно, смогу ли я туда попасть, - передает слова Касперовича ТАСС.

Ранее сообщалось, что первый сбор болгарской сборной прошел под руководством Красимира Дочева.

Напомним, что контракт Касперовича со сборной Болгарией вступил в силу с 1 июня. При этом отмечалось, что несмотря на новую должность, специалист продолжит работу с российским биатлонистом Александром Логиновым.

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