Дмитрий Губерниев: Драчев уйдет в отставку, новым президентом СБР станет Майгуров

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что Владимир Драчев снимет свою кандидатуру с выборов президента СБР, которые пройдут 11 июля.

«По нашей информации, 10 июля Владимир Драчев снимет свою кандидатуру перед выборами главы Союза биатлонистов России. То есть фактически уйдет в отставку, так как пока еще он является президентом СБР.

Получается, выборы будут безальтернативными – единственным кандидатом останется Виктор Майгуров. Ждем развития событий», – заявил Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что Майгуров проиграл выборы Драчеву в 2018 году.

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