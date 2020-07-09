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Вопрос дня: Почему сдался Владимир Драчев?
09 июля 18:37
автор: Олег Чикирис

Вопрос дня: Почему сдался Владимир Драчев?

По нашей информации, в пятницу Владимир Драчев объявит об отставке с должности президента СБР. Таким образом, федерацию возглавит Виктор Майгуров.

Сегодня в 17.00 в онлайн-формате должна была состояться пресс-конференция Драчева. Ее анонс выглядел следующим образом:

«Об итогах прошедшего спортивного сезона, актуальных задачах Союза биатлонистов России (СБР) на предстоящий сезон, развитии российского биатлона перед олимпийским периодом, результатах работы рабочей группы по проверке документов СБР и об оценке ситуации с внеочередным собранием союза расскажут президент СБР Владимир Драчев, член совета СБР, руководитель рабочей группы по проверке документов союза Александр Старовойтов, президент Федерации биатлона города Москвы, член рабочей группы по проверке документов союза Сергей Рожков и юрист, член рабочей группы по проверке документов союза Валерий Ржановский».

Ясно, что Драчев собирался дать решающую битву своим противникам (а их в нынешнем руководстве СБР процентов 80) накануне отчетно-выборной конференции 11 июля. Судя по всему, по примеру оппонентов, он был готов вынести сор из избы, в которой уж очень давно не прибирались. Драчев и до этого публично задавался вопросом: «А судьи кто?», заявляя, что те, кто ему предъявляет претензии виноваты в нынешней плачевной ситуации в российском биатлоне не меньше, чем он. А сейчас, видимо, готов был предъявлять обвинения с документами на руках, но передумал.

Что случилось доподлинно мы не знаем, но можем высказать свою версию событий. По всей видимости, в последний момент что-то, а вернее кто-то остановил пока еще действующего президента СБР. Об отмене пресс-конференции стало известно около полудня. Вероятно, либо вчера вечером, либо уже сегодня утром произошло что-то, о чем мы вряд ли когда-нибудь узнаем. В итоге Драчев, последние полгода демонстрировавший бойцовский характер и собиравшийся идти до конца, отменил встречу с представителями СМИ.

С кем он имел беседу, мы не знаем. Вряд ли это был министр спорта (с ним Драчев уже встречался и все вопросы они обсудили), видимо кто-то повыше и поближе к Президенту РФ. Говорят, что председатель Госдумы Вячеслав Володин. В итоге этого разговора Драчев принял решение об отставке. Наш спорт в целом и биатлон в частности находится в слишком сложной ситуации, чтобы отягощать ее еще и войной компроматов в совсем не последнем виде спорта. Плюс непонятно, как Драчев собирался работать в случае своей победы на выборах, ведь, как мы сказали, подавляющее большинство в руководстве СБР поддержало письмо ветеранов и выступает за отставку нынешнего президента. В случае победы (пусть этот исход и выглядит маловероятным) Драчеву пришлось бы менять почти всю команду и по сути начинать все с нуля за полтора года до Игр в Пекине. Это, конечно, была бы утопия.

По моим данным, Драчев объявит об отставке в пятницу, а отчетно-выборная конференция, назначенная на субботу превратится просто в выборную. Новым президентом Союза биатлонистов России станет Виктор Майгуров.

источник: «Советский спорт»
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