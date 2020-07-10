Богалий – о поведении Драчева: Мужчина должен совершать мужские поступки

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказалась после новости об уходе Владимира Драчева с должности президента СБР.

«Мы постоянно видели разные сообщения в СМИ слов Драчева, которые противоречили друг другу. Мужчина должен совершать мужские поступки. А если ты говоришь членам правления одно, а СМИ – другое, это разве поступки руководителя? В этом у меня есть к нему претензии», – цитирует Богалий News.ru.

Ранее Драчев заявил, что покинул СБР, поскольку решил сосредоточиться на работе в Государственной Думе.