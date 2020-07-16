Кандидатура Польховского одобрена СБР на пост главного тренера сборных команд

Как сообщает пресс-служба СБР, на заседании были утверждены три вице-президента организации - Алексей Нуждов, Юрий Векшин и Иван Мелихов, а также одобрена кандидатура главного тренера сборных команд – Валерия Польховского, кандидатура которого будет отправлена на согласование в Министерство спорта РФ.

Также стало известно, что в должности исполнительного директора СБР утвержден Александр Пак, а помощником президента СБР - заслуженный тренер РФ Владимир Барнашов.

Кроме этого во время заседания был утвержден календарь всероссийских и межрегиональных соревнований сезона-2020/21.