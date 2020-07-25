ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 июля 15:10
автор: Виктор Шарафудинов

Российский биатлонист Сидоров сломал ключицу на сборе в Рыбинске

В минувшем сезоне 22-летний спортсмен выступил в трех гонках Кубка IBU.

Тренер резервной сборной России по биатлону Сергей Белозеров сообщил, что Евгений Сидоров сломал ключицу во время тренировочного сбора в Рыбинске.

«На первой же тренировке на классических роллерах он не вписался в поворот и вылетел с трассы, – рассказал Белозеров в интервью ТАСС. – Поначалу все было нормально, но во время обследования в больнице обнаружили перелом.

Понятно, что полноценно тренироваться он сейчас не может, поэтому скорректировали его подготовку. Сейчас основная нагрузка будет ложиться на ноги».

Сидоров пропустит второй сбор российских биатлонистов, который также пройдет в Рыбинске. В минувшем сезоне Евгений выступил в трех гонках на этапах Кубка IBU. Его лучший результат – 76-е место.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
АВТОВАЗ уходит в плановый корпоративный отпускНовый Audi A3 Sedan 2020Генич рассказал, как Джикия звал Кварацхелию в «Спартак»Румынка, о которой мечтает весь мирЕмельяненко прокомментировал поражение от ИсмаиловаЛучшие моменты боя Емельяненко – Исмаилов (видео)
Российский биатлонист Сидоров сломал ключицу на сборе в Рыбинске
В минувшем сезоне 22-летний спортсмен выступил в трех гонках Кубка IBU.
25.07.2020 15:10
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Личный тренер Малышко подтвердил информацию о том, что спортсмен может завершить карьеру
По итогам прошлого сезона спортсмен не попал в сборную России.
17.07.2020 14:26
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Малышко может завершить карьеру
По итогам прошлого сезона спортсмен не попал в сборную России.
17.07.2020 12:07
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Кандидатура Польховского одобрена СБР на пост главного тренера сборных команд
В четверг, 16 июля, состоялось первое заседание нового Правления Союза биатлонистов России.
16.07.2020 16:27
Биатлон
автор: Андрей Ефимов
Старых отсутствует на первом тренировочном сборе из-за проблем со спиной
Спортсменку ждет углубленное медицинское обследование.
13.07.2020 13:42
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Драчев «попрощался» с биатлоном (фото)
Чиновник возглавлял Союз биатлонистов России (СБР) более двух лет.
13.07.2020 11:31
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Владимир Рощин: Не важно, кто находится во главе СБР, эта система нежизнеспособна
В минувшую субботу состоялась отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР).
13.07.2020 11:08
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Виктор Майгуров: Польховский не будет вникать в тренировочный процесс
Выборы главы Союза Биатлонистов России (СБР) прошли на безальтернативной основе, так как бывший руководитель организации Владимир Драчев решил не бороться за пост.
13.07.2020 09:27
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Польховский будет рекомендован на должность главного тренера сборной России
Новый президент СБР Виктор Майгуров сообщил, что Валерий Польховский будет рекомендован на должность главного тренера сборной России по биатлону.
11.07.2020 17:36
Биатлон
Александр Касперович: Надеюсь, что при Майгурове в команде произойдут изменения в лучшую сторону
Российский тренер Александр Касперович поделился мнением об избрании Виктора Майгурова президентом СБР.
11.07.2020 17:18
Биатлон
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика