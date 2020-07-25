Российский биатлонист Сидоров сломал ключицу на сборе в Рыбинске

Тренер резервной сборной России по биатлону Сергей Белозеров сообщил, что Евгений Сидоров сломал ключицу во время тренировочного сбора в Рыбинске.

«На первой же тренировке на классических роллерах он не вписался в поворот и вылетел с трассы, – рассказал Белозеров в интервью ТАСС. – Поначалу все было нормально, но во время обследования в больнице обнаружили перелом.

Понятно, что полноценно тренироваться он сейчас не может, поэтому скорректировали его подготовку. Сейчас основная нагрузка будет ложиться на ноги».

Сидоров пропустит второй сбор российских биатлонистов, который также пройдет в Рыбинске. В минувшем сезоне Евгений выступил в трех гонках на этапах Кубка IBU. Его лучший результат – 76-е место.