Против бывшего президента СБР Кравцова возбудили уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Александра Кравцова, который с 2014 по 2018 годы возглавлял Союз биатлонистов России.

«Московский комсомолец» сообщает, что 67-летнему Кравцову инкриминируют статью 160 УК РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). В основу уголовного дела легли материалы нескольких проверок, в том числе Счетной палаты.

По версии следствия, в период с мая 2014 года по июль 2017 года на должности аналитиков комплексной научной группы были назначены шесть человек, на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам – один человек. Однако фактически они не работали на своих должностях, хотя получали зарплату согласно табелям. Сумма ущерба составила 14,45 млн рублей.

Мера пресечения Кравцову пока не выбрана.