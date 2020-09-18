Басманный суд Москвы постановил удовлетворить ходатайство следствия об аресте Кравцова

Басманный суд Москвы постановил удовлетворить ходатайство следствия об аресте директора центра подготовки сборных команд России (ЦСП) Александра Кравцова.

Об этом сообщает «РИА Новости». Срок ареста – до 15 ноября.

Следователь настаивал на аресте, так как, по его словам, Кравцов может скрыться, «продолжит заниматься преступной деятельностью», будет угрожать свидетелям.

Бывшему президент Союза биатлонистов России вменяют начисление зарплаты фиктивным сотрудникам. По словам адвоката Антонины Горечевой, следствие считает, что в период с 1 января 2015 года и по конец 2017 года им было переведено около 14 миллионов рублей. 67-летнему Кравцову вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.