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28 сентября 14:20
автор: Виктор Шарафудинов

Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме

Бывший главный тренер женской сборной России в последнее время работал со шведскими биатлонистами.

Expressen сообщает, что немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и был помещен врачами в состояние искусственной комы.

У 65-летнего Пихлера случился сердечный приступ после велотренировки в районе Рупольдинга. Тренера реанимировали на месте, а затем доставили города Траунштайна. В данный момент его состояние оценивается врачами как тяжелое, но остается стабильным.

«Вольфганг сейчас в хороших руках. Мы можем сохранять осторожный оптимизм», – заявил брат Вольфганга Клаус Пихлер, занимающий должность мэра Рупольдинга.

Ранее Вольфганг Пихлер возглавлял женскую сборную России по биатлону, а также работал с национальной командой Швеции.

источник: Expressen
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Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме
Бывший главный тренер женской сборной России в последнее время работал со шведскими биатлонистами.
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