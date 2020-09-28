Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме

Expressen сообщает, что немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и был помещен врачами в состояние искусственной комы.

У 65-летнего Пихлера случился сердечный приступ после велотренировки в районе Рупольдинга. Тренера реанимировали на месте, а затем доставили города Траунштайна. В данный момент его состояние оценивается врачами как тяжелое, но остается стабильным.

«Вольфганг сейчас в хороших руках. Мы можем сохранять осторожный оптимизм», – заявил брат Вольфганга Клаус Пихлер, занимающий должность мэра Рупольдинга.

Ранее Вольфганг Пихлер возглавлял женскую сборную России по биатлону, а также работал с национальной командой Швеции.