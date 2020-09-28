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28 сентября 16:33
автор: Виктор Шарафудинов

СБР пожелал перенесшему инфаркт Пихлеру скорейшего выздоровления

Бывший тренер женской сборной России был помещен в состояние искусственной комы.

Союз биатлонистов России отреагировал на новость о том, что Вольфганг Пихлер перенес инфаркт.

«Желаем скорейшего выздоровления, тренер!», – сказано в сообщении пресс-службы СБР в твиттере.

У 65-летнего Пихлера после велотренировки случился сердечный приступ. Врачи скорой помощи провели реанимацию и доставили тренера в больницу немецкого города Траунштайна.

В прошлом немец тренировал женскую сборную России и работал с национальной командой Швеции.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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