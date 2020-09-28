СБР пожелал перенесшему инфаркт Пихлеру скорейшего выздоровления

Союз биатлонистов России отреагировал на новость о том, что Вольфганг Пихлер перенес инфаркт.

«Желаем скорейшего выздоровления, тренер!», – сказано в сообщении пресс-службы СБР в твиттере.

Желаем скорейшего выздоровления, тренер! 🙏

Экс-наставник сборной России Вольфганг Пихлер перенес инфаркт ☹️ pic.twitter.com/Mk2LcTUHdZ — Биатлон России (@russianbiathlon) September 28, 2020

У 65-летнего Пихлера после велотренировки случился сердечный приступ. Врачи скорой помощи провели реанимацию и доставили тренера в больницу немецкого города Траунштайна.