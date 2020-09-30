Ветераны биатлона просят смягчить Кравцову меру пресечения

Напомним, что две недели назад Александр Кравцов был взят под стражу и обвинен в махинациях в особо крупных размерах на посту директора Центра спортивной подготовки, который он возглавляет уже долгие годы.
«Советский спорт» приводит полный текст письма ветеранов.
«Мы, группа Заслуженных мастеров спорта, Заслуженных тренеров СССР и России, Заслуженных работников физической культуры РФ, специалистов много и достойно потрудившихся на ниве отечественного спорта, обращаемся к вам от лица российской биатлонной семьи с ходатайством о судьбе Заслуженного тренера РФ, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», экс-президента Союза биатлонистов России, многолетнего руководителя Центра спортивной подготовки сборных команд при Министерстве спорта РФ – Александра Михайловича Кравцова.
Как известно, 15 сентября сего года, Александр Кравцов был задержан правоохранительными органами по подозрению в растрате государственных средств в особо крупных размерах. С этого времени Александр Михайлович находится под арестом, срок которого продлен до ноября.
Не вмешиваясь никоим образом в ход следствия, мы хотели бы выразить свое мнение о текущем положении нашего друга и коллеги. Всей российской биатлонной семье Александр Михайлович известен как исключительно порядочный и честный человек, при непосредственном участии которого было сделано много полезных дел – на благо биатлона, на благо всего российского спорта. С именем Александра Кравцова в период с 2002 года (когда он начал активно участвовать в судьбе отечественного биатлона) и по настоящее время не только не были связаны какие-либо правонарушения, но напротив – именно во время его работы на посту Президента Союза биатлонистов России были предприняты серьезные шаги в области спортивного строительства, по наведению порядка в области борьбы с допингом:
- был введен строгий контроль за использованием медицинских средств в биатлоне.
- проведены продуманные и глубокие профилактические мероприятия, направленные на укрепление дисциплины спортсменов и тренеров в области соблюдения антидопингового законодательства.
- был выстроен конструктивный диалог с международными спортивными организациями, благодаря которому Союз биатлонистов избежал полного поражения в правах на международной арене – как это случилось с национальными Федерациями легкой и тяжелой атлетики.
Александра Михайловича отличает высочайшая работоспособность и строгая внутренняя дисциплина. Кроме того, глубокие знания предмета помогали ему принимать грамотные решения в сложной и конфликтной ситуации, в которой российский биатлон находится с 2009 года. Александр Кравцов пользуется заслуженным авторитетом среди биатлонистов и представителей практически всех видов спорта, а принципиальность и нравственную порядочность Александра Михайловича признают даже его оппоненты.
Несмотря на отменную физическую форму, Александр Михайлович в свои 67 лет вряд ли может хорошо переносить трудности и лишения, связанные с содержанием под стражей. Кроме того, правонарушение, в котором его подозревают никак не связано с причинением угрозы жизни или здоровью кого бы то ни было. Нам бы очень не хотелось напоминать вам резонансные уголовные дела, в которых подследственные отпускались под домашний арест вплоть до суда. Знаем, что действующим законодательством предусмотрено освобождение подозреваемых/обвиняемых в совершении преступлений из-под стражи под залог.
От лица российской биатлонной семьи заявляем, что готовы выступить поручителями Александра Михайловича Кравцова и предпринять необходимые шаги, чтобы облегчить участь нашего друга и коллеги, по крайней мере до вынесения ему судебного приговора.
Просим рассмотреть наше заявление в законном порядке и, если необходимо, готовы лично встретиться с представителями правоохранительных органов, в чьем ведении находится дело Александра Михайловича».
ПРИВАЛОВ Александр Васильевич – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России
МАМАТОВ Виктор Федорович – заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР
ТИХОНОВ Александр Иванович – заслуженный мастер спорта СССР, четырёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира
МЕЛИХОВ Вадим Иванович – судья международной категории, почетный вице-президент Союза биатлонистов России, заслуженный тренер России
РАМЕНСКИЙ Геннадий Михайлович – заслуженный тренер СССР и России
БАРНАШОВ Владимир Михайлович – олимпийский чемпион, заслуженный тренер России
АЛЯБЬЯВ Анатолий Николаевич – двукратный олимпийский чемпион
ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Викторович – двукратный олимпийский чемпион
ШАДРИН Алексей Иванович – заслуженный тренер России
РЕДЬКИН Евгений Леонидович – олимпийский чемпион
КАСПЕРОВИЧ Александр Владимирович – заслуженный тренер России