Ветераны биатлона просят смягчить Кравцову меру пресечения

Напомним, что две недели назад Александр Кравцов был взят под стражу и обвинен в махинациях в особо крупных размерах на посту директора Центра спортивной подготовки, который он возглавляет уже долгие годы.

«Советский спорт» приводит полный текст письма ветеранов.

«Мы, группа Заслуженных мастеров спорта, Заслуженных тренеров СССР и России, Заслуженных работников физической культуры РФ, специалистов много и достойно потрудившихся на ниве отечественного спорта, обращаемся к вам от лица российской биатлонной семьи с ходатайством о судьбе Заслуженного тренера РФ, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», экс-президента Союза биатлонистов России, многолетнего руководителя Центра спортивной подготовки сборных команд при Министерстве спорта РФ – Александра Михайловича Кравцова.

Как известно, 15 сентября сего года, Александр Кравцов был задержан правоохранительными органами по подозрению в растрате государственных средств в особо крупных размерах. С этого времени Александр Михайлович находится под арестом, срок которого продлен до ноября.

Не вмешиваясь никоим образом в ход следствия, мы хотели бы выразить свое мнение о текущем положении нашего друга и коллеги. Всей российской биатлонной семье Александр Михайлович известен как исключительно порядочный и честный человек, при непосредственном участии которого было сделано много полезных дел – на благо биатлона, на благо всего российского спорта. С именем Александра Кравцова в период с 2002 года (когда он начал активно участвовать в судьбе отечественного биатлона) и по настоящее время не только не были связаны какие-либо правонарушения, но напротив – именно во время его работы на посту Президента Союза биатлонистов России были предприняты серьезные шаги в области спортивного строительства, по наведению порядка в области борьбы с допингом: