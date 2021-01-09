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09 января 15:35

Экхофф выиграла гонку преследования в Оберхофе, Миронова финишировала четвертой

Россиянка отстала от третьего места на 18,2 секунды.

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе.

30-летняя спортсменка показала результат 30 минут 20,9 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Вторую строчку заняла ее соотечественница Марте Ройселанн – она прошла всю дистанцию без штрафных кругов, но проиграла на финише 0,5 секунды. Тройку лучших замкнула австрийка Лиза Хаузер (+43,0; один промах).

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая четвертой (+1.11,2; два промаха).

Таким образом, сборная России продлила свой антирекорд по числу гонок подряд без медалей на Кубке мира. На данный момент российские спортсмены не могут попасть на подиум на протяжении 42 гонок кряду.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира
Женщины
Гонка преследования
10 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 32.20,9 (2 промаха);
2. Марте Ульсбю Ройселанн (Норвегия) – отставание 0,5 (0);
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +43,0 (1);
4. Светлана Миронова (Россия) – +1.11,2 (2);
5. Анаис Шевалье (Франция) – +1.20,8 (2);
6. Моника Хойниш (Польша) – +1.21,4 (1)..
19. Ульяна Кайшева – +2.39,9 (2)…
25. Лариса Куклина – +3.21,3 (4)…
31. Евгения Павлова – +3.32,8 (6)…
37. Ирина Казакевич (все – Россия) – +4.04,6 (3)…

источник: «Советский спорт»
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