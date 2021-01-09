Экхофф выиграла гонку преследования в Оберхофе, Миронова финишировала четвертой

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе.

30-летняя спортсменка показала результат 30 минут 20,9 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Вторую строчку заняла ее соотечественница Марте Ройселанн – она прошла всю дистанцию без штрафных кругов, но проиграла на финише 0,5 секунды. Тройку лучших замкнула австрийка Лиза Хаузер (+43,0; один промах).

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая четвертой (+1.11,2; два промаха).

Таким образом, сборная России продлила свой антирекорд по числу гонок подряд без медалей на Кубке мира. На данный момент российские спортсмены не могут попасть на подиум на протяжении 42 гонок кряду.

Оберхоф (Германия)