Латыпов – после триумфа в смешанной эстафете: Эмоции очень бурные. Ещё не могу понять

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов дал комментарий после победы национальной команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Эмоции очень бурные. Ещё не могу понять. Очень рад за команду, за страну, что мы сегодня добились золота. Команда была супер, молодцы. Всем спасибо, кто нам помогал добиться этого успеха», – приводит слова Латыпова «Чемпионат».

Добавим, что на второй позиции – представители Норвегии, а третью строчку заняли французские биатлонисты. Более подробные результаты ЗДЕСЬ.