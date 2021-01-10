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10 января 15:31
автор: Артур Гичунцев

Латыпов – после триумфа в смешанной эстафете: Эмоции очень бурные. Ещё не могу понять

Россияне прервали безмедальную серию из 43 гонок.

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов дал комментарий после победы национальной команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Эмоции очень бурные. Ещё не могу понять. Очень рад за команду, за страну, что мы сегодня добились золота. Команда была супер, молодцы. Всем спасибо, кто нам помогал добиться этого успеха», – приводит слова Латыпова «Чемпионат».

Добавим, что на второй позиции – представители Норвегии, а третью строчку заняли французские биатлонисты. Более подробные результаты ЗДЕСЬ.

источник: «Советский спорт»
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