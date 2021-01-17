Женская сборная России победила в эстафете на Кубке IBU

Сборная России стала победителем женской эстафеты в рамках первого этапа Кубка IBU, который проходит в немецком Арбере.
Российскую команду представляли Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова. Спортсменки показали результат 1 час 8 минут 10,4 секунд, использовав семь дополнительных патронов на огневых рубежах.
Второе место заняла сборная Швеции – их отставание составило 37,2 секунды (0+10). Тройку лучших замкнула команда Германии (+1.09,7; 0+6).
Кубок IBU
1-й этап
Арбер (Германия)
Эстафета. Женщины
1. Россия (Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Татьяна Акимова) – 1.08.10,4 (0+7);
2. Швеция (Ингела Андерссон, Тильда Юханссон, Анна Магнуссон, Элизабет Хогберг) – отставание 37,2 (0+10);
3. Германия (Франциска Хильдебранд, Стефани Шерер, Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш) – +1.09,7 (0+6).